Legende: Fällt aus Elia Riva. Michela Locatelli / Freshfocus

Riva mit Oberkörperverletzung

Zugs Elia Riva hat sich in der Partie gegen Ambri-Piotta vor einer Woche in einem Zweikampf eine Oberkörperverletzung zugezogen. Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass der Verteidiger seinem Klub mehrere Wochen fehlen wird. Riva hat in 15 Meisterschaftsspielen fünf Tore erzielt und ebenso viele Treffer vorbereitet. Damit ist er zurzeit der produktivste EVZ-Verteidiger.