Legende: Pech in Zürich Arttu Ruotsalainen. Imago/Marusca Rezzonico

Zerrung: Luganos Ruotsalainen fällt aus

Der HC Lugano muss in seinen letzten drei Partien der National League vor der Weihnachtspause auf Stürmer Arttu Ruotsalainen verzichten. Der 26-Jährige zog sich bei seinem Einsatz mit der finnischen Nationalmannschaft an der Euro Hockey Tour am Wochenende in Zürich eine Zerrung der Bauchmuskeln zu.

De Luca fehlt Ambri

Ambri-Piotta muss mehrere Wochen ohne den italienischen U20-Nationalspieler Tommaso De Luca auskommen. Der bald 19-jährige Doppelbürger De Luca, der auch schon für die Schweizer Nachwuchsteams aufgelaufen ist, verletzte sich in einem Länderspiel mit Italiens U20 an der Wirbelsäule und fällt sechs bis acht Wochen aus. Wie der National-League-Klub mitteilte, erlitt der Stürmer eine Fraktur der Querfortsätze dreier Lendenwirbel. Alex Formenton bleibt den Leventinern derweil über den Jahreswechsel hinaus erhalten. Ambri-Piotta zog in dem zunächst bis Ende Dezember befristeten Vertrag die Option für eine Verlängerung bis Saisonende.