Legende: Fängt auch künftig Pucks für Biel Harri Säteri. Urs Lindt/freshfocus

Biel verlängert mit Säteri

Harri Säteri bleibt auch in den nächsten 2 Jahren Torhüter des EHC Biel. Der bald 34-jährige finnische Olympiasieger und Weltmeister war auf die vergangene Saison zu den Seeländern gestossen. Sein Verbleib ist für die Bieler besonders wichtig, da die bisherige Nummer 2 Joren van Pottelberghe auf die kommende Saison zu Lugano wechselt.

Ajoie holt Nussbaumer und Robin

Der HC Ajoie hat Verteidiger Arno Nussbaumer und Stürmer Louis Robin vom EV Zug verpflichtet. Der 21-jährige Nussbaumer, der zurzeit leihweise für La Chaux-de-Fonds in der Swiss League unterwegs ist, unterschrieb für die nächsten beiden Saisons. Der 20-jährige Robin, in der laufenden Spielzeit in 24 Spielen (1 Tor, 3 Assists) für den EVZ auf dem Eis, unterzeichnete einen Vertrag für die Saison 2024/25.

Gunderson weiterhin für Freiburg

Fribourg-Gottéron kann auch in der kommenden Meisterschaft auf die Dienste von Routinier Ryan Gunderson zählen. Der 38-jährige Amerikaner, der seit gut 4 Jahren für die «Drachen» spielt, verlängerte seinen Vertrag um eine weitere Saison.