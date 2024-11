Legende: Das 6:1 gegen Zug brachte ihm kein Glück Anton Lindholm. Keystone/ALESSANDRO CRINARI

Für Lindholm ist die Saison beendet

Der SC Bern muss für den Rest der Saison auf den Schweden Anton Lindholm verzichten. Der auf die laufende Meisterschaft engagierte Verteidiger hat sich am Mittwoch beim 6:1-Auswärtssieg gegen den EV Zug eine Unterkörperverletzung zugezogen, die eine Operation erfordert.

Lausanne im Verletzungspech

Der Lausanne HC muss gemäss einer Medienmitteilung vier bis sechs Wochen auf Ahti Oksanen verzichten. Der 31-jährige finnische Stürmer wurde im Rahmen der Euro Hockey Tour im Spiel gegen Tschechien am Hals getroffen. Oksanen verbuchte in 19 Meisterschaftsspielen fünf Tore und zehn Assists. Ein Update gaben die Waadtländer auch zu Lawrence Pilut, der im Juli einen Achillessehnenriss erlitten hatte. Der schwedische Verteidiger verletzte sich erneut am Unterkörper und muss operiert werden. Der 28-Jährige wird in dieser Saison keine Spiele bestreiten können.