Legende: Muss unters Messer Klotens Mika Henauer. Just Pictures/Andrea Branca

Henauer bestreitet diese Saison keine Spiele mehr

Verteidiger Mika Henauer muss sich in den nächsten Tagen einer Operation an der Schulter unterziehen und wird in dieser Spielzeit keine Partien mehr für den EHC Kloten bestreiten können. Henauer steht noch bis Saisonende beim SC Bern unter Vertrag. Seit Oktober 2023 war er an den Ligakonkurrenten aus dem Zürcher Unterland ausgeliehen.

Birbaum hört Ende Saison auf

Alain Birbaum, Verteidiger in Diensten von Ajoie, beendet nach dieser Saison seine lange Karriere. Der 38-jährige Freiburger bestritt über 800 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Die meiste Zeit spielte er für seinen Stammklub Fribourg-Gottéron und Ajoie. Ab April wird Birbaum seine Erfahrung als Profitrainer in die Nachwuchsorganisation der Jurassier einbringen.

Nur Olten und Visp dürften aufsteigen

Der EHC Olten, aktuell auf Rang 3 in der Swiss League, und das neuntplatzierte Visp sind die einzigen beiden Teams, welche eine Lizenz für die National League beantragt haben und die Auflagen der höchsten Liga erfüllen. Damit wird nur dann eine Liga-Qualifikation gespielt, falls entweder Olten oder Visp sich den Titel in der Swiss League sichern.