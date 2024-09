Legende: Noch eine Saison in Lugano Marco Müller. Keystone / PABLO GIANINAZZI

Müller kehrt zum SCB zurück

Marco Müller spielt ab der Saison 2025/26 wieder für den SC Bern. Der 30-jährige Stürmer kehrt dann vom HC Lugano mit einem Zweijahresvertrag in die Bundesstadt zurück. Müller, der die Nachwuchsabteilung des SC Bern durchlaufen hatte, debütierte in der Saison 2011/12 in der höchsten Schweizer Liga. Für die Berner war er bis 2017 tätig. Danach spielte er für Ambri, den EV Zug und zuletzt Lugano. Die Verantwortlichen des SC Bern planen zudem über die bald beginnende Saison hinaus mit Trainer Jussi Tapola. Sie haben den Vertrag mit dem Finnen, der seit der vergangenen Saison an der Bande steht, vorzeitig um ein Jahr verlängert.

Die Schweizer Gegner bei Ausschluss Russlands

Der Internationale Eishockeyverband (IIHF) gab am Donnerstag auf der Website die alternativen Gruppen für das in Mailand stattfindende Männerturnier der Olympischen Winterspiele 2026 bekannt, falls Russland ausgeschlossen werden sollte. In dem Fall würde Frankreich nachrücken und in der Gruppe A auf die Schweiz, Kanada und Tschechien treffen. Nimmt Russland teil, bekommen es die Schweizer mit Kanada, Schweden und Gastgeber Italien zu tun.