Legende: Verletzte sich am Spengler Cup Colton Sceviour vom SC Bern. Imago/dieBildmanufaktur

SCB: Sceviour fällt aus – Maurer kommt fix

Colton Sceviour, der seit Sommer 2022 für den SC Bern die Schlittschuhe schnürt, hat sich am Spengler Cup eine nicht näher spezifizierte Verletzung zugezogen. Der 34-jährige Kanadier fehlt den «Mutzen» nun rund eineinhalb Monate. In dieser Saison steht der Angreifer bei drei Assists und wartet nach 17 Spielen noch auf den ersten Treffer. Gleichzeitig teilte der SCB mit, dass er Marco Maurer mit einem Vertrag bis Ende Saison ausstattet. Der 35-jährige Verteidiger war bisher von Meister Servette an den SCB ausgeliehen. Bisher stand er für sieben verschiedene Teams über 700 Mal in der National League auf dem Eis.

19:10 Video Archiv: Marco Maurer zu Gast im Sportpanorama Aus Sportpanorama vom 30.04.2023. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 10 Sekunden.

Kohler im Alter von 78 Jahren verstorben

Werner Kohler, der ehemalige Präsident des Schweizerischen Eishockeyverbandes, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der gebürtige Luzerner stand von 1996 bis 2003 an der Spitze des nationalen Hockeys und leitete unter anderem die erfolgreiche Ära mit dem Nationaltrainer Ralph Krueger ein. Davor war Kohler von 1989 bis 1996 Präsident des HC Davos, den er nach dem Abstieg zurück in die Nationalliga A führte.