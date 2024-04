Legende: Wechselt in die Schweiz Gabriel Carlsson. imago images/TT

Zug verstärkt sich mit Verteidiger Carlsson

Der EV Zug hat den Schweden Gabriel Carlsson verpflichtet. Der 27-jährige Verteidiger unterschrieb für zwei Saisons bei den Zentralschweizern. Nach mehreren Jahren in Nordamerika, in denen er in der NHL nicht richtig Fuss gefasst hatte, spielte Carlsson zuletzt in der Heimat bei den Växjö Lakers. Mit Carlsson und seinen Landsleuten Niklas Hansson und Lukas Bengtsson wird der EVZ mit drei ausländischen Verteidigern in die neue Saison starten.