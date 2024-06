Legende: Wechselt vom Waadtland ins Tessin Jiri Sekac. Freshfocus/Pascal Müller

Sekac von Lausanne zu Lugano

Jiri Sekac setzt seine Karriere nach drei Jahren in Lausanne beim HC Lugano fort. Der 32-jährige Stürmer aus Kladno, dem Geburtsort von Jaromir Jagr, unterschrieb im Tessin einen Vertrag für zwei Saisons. Der 80-fache Internationale sammelte beim diesjährigen Playoff-Finalisten Lausanne in 163 Spielen 52 Tore und 68 Assists. In den abgelaufenen Playoffs gelangen Sekac in 19 Einsätzen 11 Skorerpunkte. Zuvor hatte er in der NHL insgesamt 115 Partien für verschiedene Klubs bestritten und für Omsk in der KHL gespielt.