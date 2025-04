Legende: Eine Teamstütze in der Genfer Meistersaison Valtteri Filppula. Keystone/Salvatore di Nolfi

Filppula beendet Karriere

Valtteri Filppula, einer der grössten finnischen Eishockeyspieler aller Zeiten, beendet seine Aktivkarriere. Dies gab der frühere Genfer Meisterstürmer auf der Website seines Herzensklubs Jokerit Helsinki bekannt. Filppula ist der einzige Finne im sogenannten «Triple Gold Club», der jene Spieler umfasst, die in ihrer Karriere mindestens je einmal Olympiasieger, Weltmeister und Stanley-Cup-Sieger geworden sind. Auch in der Schweiz hinterliess der langjährige NHL-Stürmer seine Spuren, genauer gesagt in Genf. In der Saison 2022/23 war der Center ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu Servettes erstem Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Ein Jahr später konnte Filppula mit den Genfern noch den Gewinn der Champions Hockey League feiern.

