Legende: Rauscht bald über Schweizer Eis Filip Zadina. Imago/USA Today Network

HCD holt NHL-erprobten Stürmer

Der HC Davos steigt mit sieben Ausländern in die neue Saison. Die Davoser verpflichteten am Montag den tschechischen Stürmer Filip Zadina. Der 24-Jährige unterzeichnete beim HCD einen Zweijahresvertrag. Der Erstrunden-Draft von 2018 bestritt in der NHL in den letzten sechs Saisons 262 Partien für die Detroit Red Wings und die San Jose Sharks. Neben Zadina stehen bei Davos die Schweden Klas Dahlbeck, Joakim Nordström und Simon Ryfors, der Finne Julius Honka, der Tscheche Matej Stransky und der Kanadier Adam Tambellini unter Vertrag.