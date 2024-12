Legende: Hat noch nicht genug Julien Sprunger. Freshfocus / Martin Meienberger

Sprunger verlängert bei Freiburg

Julien Sprunger geht auch in der kommenden Saison für Fribourg-Gottéron auf Torejagd. Wie die Saanestädter kurz vor der Partie gegen Kloten mitteilten, hat der 38-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. «Julien ist sowohl durch seine Erfahrungen aus der Vergangenheit als auch durch sein Verhalten in der Gegenwart ein echtes Vorbild in unserer Garderobe», lässt sich Fribourgs Sportchef Gerd Zenhäusern in einer Medienmitteilung zitieren. Sprunger debütierte im September 2002 für die Freiburger und blieb seinem Klub immer treu. In der aktuellen Spielzeit kommt er nach 29 Spielen auf 14 Skorerpunkte.

Profiverträge für ZSC-Duo

Die ZSC Lions gaben am Freitagnachmittag bekannt, Alessandro Segafredo und Daniel Olsson mit Profiverträgen ausgestattet zu haben. Der 19-jährige Olsson unterschrieb einen Vertrag für die nächste Saison, der ein Jahr ältere Segafredo einen Zweijahresvertrag. Beide debütierten im Herbst für den ZSC in der National League.

National League