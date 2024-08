Legende: Nicht mehr im SCB-Verwaltungsrat Mark Streit. Keystone/Gaetan Bally

Streit tritt zurück

Mark Streit gibt seine Funktion beim SC Bern auf. Er war während vier Jahren Verwaltungsrat und stellte sich nun nicht mehr zur Wiederwahl, wie der Klub in einer Mitteilung festhielt. Positives konnten die Berner bezüglich ihrer Finanzen vermelden. Erstmals seit dem Ende der Corona-Pandemie erwirtschaftete der 16-fache Meister in der letzten Saison mit 8000 Franken einen kleinen Gewinn. Für die am Dienstag, 17. September, mit dem Derby gegen die SCL Tigers beginnende Spielzeit gab der neue Sportdirektor Martin Plüss an der Vorsaison-Medienkonferenz die Playoff-Teilnahme als Ziel heraus.

Lausanne-Präsident De Preux gibt Amt ab

Für den Lausanne HC endet eine Ära. Nach 14 Jahren im Amt tritt Patrick de Preux als Präsident zurück, wie der Klub in einer Mitteilung bekannt gibt. De Preux erlebte in seiner Amtszeit den Aufstieg des LHC 2013, eine erste Playoff-Teilnahme kurz darauf, den Stadion-Wechsel und in der letzten Saison den verlorenen Playoff-Final in Spiel 7 gegen die ZSC Lions. Der neue Präsident des HC Lausanne soll Ende der Woche vorgestellt werden.

Lakers verstärken ihre Abwehr

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken sich mit dem Schweden Philip Holm. Der Verteidiger unterzeichnet einen für die kommende Saison gültigen Vertrag. Der 32-jährige Holm stösst nach 2 Saisons in Diensten des schwedischen Klubs Örebro zu den St. Gallern. In deren Equipe ist er der 7. Ausländer.

Ambris Hedlund fällt aus

Ambri-Piotta muss in den ersten Wochen der neuen Saison auf seinen schwedischen Stürmer William Hedlund verzichten. Der neu verpflichtete 22-Jährige zog sich im Testspiel gegen den SC Bern am letzten Freitag eine Knieverletzung zu, die ihn gut zwei Monate ausser Gefecht setzt.

Lausanne verleiht Talent nach Kanada

Verteidiger-Talent Basile Sansonnens wird für kommende Saison vom Lausanne HC nach Quebec in die Juniorenliga abgegeben. Nach einem Jahr für Océanic de Rimouski soll für den 18-Jährigen die Rückkehr in die Waadt erfolgen.