Legende: Zog sich die Verletzung gegen den SCB zu Calvin Thürkauf. Keystone/PABLO GIANINAZZI

Luganos Thürkauf muss pausieren

Calvin Thürkauf steht dem HC Lugano längere Zeit nicht zur Verfügung. Der Captain des Teams fällt wegen einer Seitenband-Verletzung im linken Knie aus. Die Blessur hat der 27-jährige Angreifer am Dienstag beim 6:4-Heimsieg im Meisterschaftsspiel gegen den SC Bern erlitten. Wie lange der Schweizer Internationale pausieren muss, steht noch nicht fest.

Zwei Spielsperren gegen Ambühl

Der HC Davos muss in den nächsten beiden Partien am Samstag in Zug und am Sonntag zuhause gegen die Lakers auf Andres Ambühl verzichten. Der 41-jährige Stürmer wurde von der Liga wegen eines Checks gegen den Kopf von Langnaus Oskars Lapinskis am vergangenen Dienstag gesperrt. Zudem wird Ambühl mit 4000 Franken gebüsst.

SCB muss auf Kreis und Kahun verzichten

Der SC Bern muss vorerst ohne Verteidiger Samuel Kreis und Stürmer Dominik Kahun planen. Kreis zog sich im Spiel gegen die ZSC Lions eine Oberkörperverletzung zu, Kahun erlitt im Duell mit dem HC Lugano eine Handverletzung. Kreis wird mehrere Monate ausfallen, Kahun mehrere Wochen.