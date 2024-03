Legende: Enttäuscht nach dem Viertelfinal-Aus Calvin Thürkauf. Keystone/Anthony Anex

Eine Spielsperre gegen Luganos Thürkauf

Calvin Thürkauf vom HC Lugano wird das erste Spiel in der Saison 2024/25 gesperrt verpassen. Der Lugano-Stürmer wurde für sein Slew Footing gegen Gottérons Christopher DiDomenico in Spiel 7 des Playoff-Viertelfinals am Donnerstag für eine Partie gesperrt und mit CHF 2500 gebüsst. Nach der 2:4-Niederlage in der «Belle» ist die Saison für Lugano vorzeitig vorbei.