Legende: Steht Nationalcoach Patrick Fischer nicht zur Verfügung Calvin Thürkauf. Keystone/Pablo Gianinazzi

Keine WM für Calvin Thürkauf

Die Saison ist für Luganos Captain Calvin Thürkauf zu Ende – nicht nur, weil die Tessiner im Abstiegs-Playoff den Ligaerhalt sicherstellten. Der Stürmer erlitt in der Serie gegen Ajoie einen Bruch eines Fingers. «Es ist unmöglich, an eine WM-Teilnahme zu denken», sagte Thürkauf bei einem Saisonabschluss-Event für die Fans. Die WM findet vom 9. bis 25. Mai in Dänemark und Schweden statt. Die Schweiz absolviert ihre Gruppenspiele im dänischen Herning.

Keine Einsätze mehr für Kessler

Tino Kessler wird dem HC Davos im weiteren Verlauf der Playoffs fehlen. Der 28-jährige Stürmer zog sich am Freitag im Training eine Verletzung am Oberkörper zu, die eine Operation erfordert. Wie der HCD mitteilte, ist für Kessler die Saison damit gelaufen. Das Bündner Eigengewächs war im Sommer nach viereinhalb Saisons beim EHC Biel zum Rekordmeister zurückgekehrt. Er war in der Qualifikation mit 21 Skorerpunkten in 41 Spielen der drittbeste Schweizer Skorer beim HCD.

National League