Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Findet Lugano dank ihm wieder in die Spur? Antti Törmänen. Keystone/Anthony Anex

Törmänen eilt Gianinazzi zu Hilfe

Der HC Lugano reagiert auf die anhaltende Resultatkrise und setzt Antti Törmänen bis Ende Saison als «Senior Advisor» ein. Der Finne, der im Sommer 2023 wegen einer Gallenblasenkrebs-Erkrankung als Coach des EHC Biel zurücktreten musste, soll Trainer Luca Gianinazzi unterstützen und auch als Berater der Nachwuchsabteilung fungieren. Vor zwei Monaten stieg der 54-Jährige beim Schweizer Verband mit einem 25-Prozent-Pensum als Mentor für Trainer der Talentstufen U17-Elit und U20-Elit ein. Dieses Mandat wird er parallel zu seiner Tätigkeit in Lugano weiterführen, ehe die Zusammenarbeit per Ende Saison in gegenseitigem Einvernehmen beendet wird, wie Swiss Ice Hockey mitteilte.

National League