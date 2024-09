Legende: Verpasst den Saisonstart Leonardo Genoni. Freshfocus/Martin Meienberger

EVZ muss auf verletzten Genoni verzichten

Leonardo Genoni steht dem EV Zug vorerst nicht zur Verfügung. Eine in der vergangenen Woche im Training erlittene Verletzung an den unteren Extremitäten zwingt den 37-jährigen Torhüter gemäss Mitteilung des Klubs zu einer Pause. Der EV Zug startet am kommenden Dienstag mit einem Heimspiel gegen den HC Lugano in die National-League-Saison.