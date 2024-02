Legende: Darf vorerst nicht mehr mittun Tim Muggli. Freshfocus/Laurent Daspres

Vorsorgliche Sperre für Zugs Muggli

Wie der Verband Swiss Ice Hockey bekanntgibt, wird EVZ-Stürmer Tim Muggli für ein «Vergehen an einem Schiedsrichter» im Spitzenspiel gegen Freiburg am 15. Februar vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen den 20-Jährigen ein ordentliches Verfahren eingeleitet. Muggli hat in der laufenden Saison in 30 Einsätzen einen Assist verbucht.