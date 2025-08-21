Legende: Steht nur noch nächste Saison im Klotener Tor Ludovic Waeber. Keystone/Patrick B. Krämer

Waeber ab übernächster Saison zurück bei Gottéron

Fribourg-Gottéron hat sich auf der Goalie-Position langfristig abgesichert. Die Saanestädter sicherten sich ab der Saison 2026/27 die Dienste von Ludovic Waeber. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2031 und dürfte die Nachfolge als Nummer 1 von Reto Berra übernehmen. Waeber hat die Nachwuchsstufen bei Gottéron durchlaufen und absolvierte auch schon 41 Partien für die Freiburger in der National League. Seit dem vergangenen Jahr und nach einem erfolglosen Abstecher nach Nordamerika hütet Waeber das Tor des EHC Kloten.

