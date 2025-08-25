Legende: Prominente Verstärkung für Genf-Servette Aus der NHL kommt Jan Rutta. Panayiota Good/NHLI via Getty Images

Rutta zu Genf-Servette

Genf-Servette hat für 2 Saisons den tschechischen Verteidiger Jan Rutta geholt. Der Weltmeister und zweifache Stanley-Cup-Sieger (mit Tampa Bay Lightning) hat über 450 Spiele in der besten Liga der Welt absolviert. Zuletzt stand der 35-Jährige bei den San Jose Sharks unter Vertrag. 2024 wurde er mit Tschechien Weltmeister – nach einem 2:0-Sieg im Final über die Schweiz. «Wir sind glücklich, mit Jan das gesuchte Profil eines zweikampfstarken und erfahrenen Verteidigers gefunden zu haben», sagt Sportdirektor Marc Gautschi.

Sanford wechselt nach Lugano

Der HC Lugano verstärkt sich mit dem erfahrenen US-amerikanischen Stürmer Zach Sanford. Der 30-Jährige unterschrieb für eine Saison, wie die Tessiner mitteilten. Sanford bringt die Erfahrung von 359 Spielen in der NHL mit. Für 7 verschiedene Klubs gelangen ihm insgesamt 112 Skorerpunkte. Mit den St. Louis Blues gewann er 2019 den Stanley Cup. In der letzten Saison kam Sanford nur noch in der zweitklassigen AHL zum Einsatz. «Er ist ein vielseitiger Stürmer, der als Flügel oder Center und in den Special Teams eingesetzt werden kann», so General Manager Janick Steinmann.

Legende: Stürmt künftig im Tessin Zach Sanford. Imago Images/Timothy Ludwig

National League