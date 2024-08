Legende: Bleibt vorerst in Zug Leon Muggli. Freshfocus / Daniela Frutiger

Muggli bleibt beim EVZ, Kirsch geht

Die beiden NHL-Drafts des EV Zug gehen unterschiedliche Wege. Verteidiger Leon Muggli bleibt den Innerschweizern vorerst erhalten, Goalie Christian Kirsch zieht es vorzeitig nach Übersee. Der im NHL-Draft Ende Juni als erster Schweizer an 52. Stelle gezogene Muggli wird von den Washington Capitals für mindestens eine Saison an den EVZ ausgeliehen. Der 18-Jährige hatte Mitte Juli einen Entry-Level-Vertrag für die nächsten drei Jahre bei der Franchise aus der US-Hauptstadt unterschrieben. Kirsch, an 116. Stelle von den San Jose Sharks gedraftet, schliesst sich den Green Bay Gamblers aus der Juniorenliga USHL an. Ab der Saison 2025/26 wird er an der University of Massachusetts studieren und in der NCAA spielen.