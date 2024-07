Legende: Wechselt in die Schweiz Santtu Kinnunen. IMAGO/Icon Sportswire

Kinnunen wechselt nach Zürich

Die ZSC Lions verpflichten Verteidiger Santtu Kinnunen für die Saison 2024/25. Der Finne wird der siebte Ausländer bei den Zürchern sein. In den letzten beiden Jahren spielte der 25-Jährige in der AHL bei den Charlotte Checkers und sammelte in 147 Spielen 63 Skorerpunkte. Zuvor war er in Finnland aktiv gewesen und gewann dort mit Tappara Tampere 2022 den Meistertitel.