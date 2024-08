Per E-Mail teilen

Legende: Soll noch 5 Jahre für die «Löwen» spielen Sven Andrighetto. PostFIinance/KEYSTONE/Urs Flueeler

Andrighetto verlängert seinen Vertrag bis 2029

Die ZSC Lions haben den Vertrag mit Stürmer Sven Andrighetto um vier Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert. Dies teilte der Schweizer Meister am Donnerstag mit. Nach acht Jahren Nordamerika und einem Jahr in Russland kehrte Andrighetto 2020 nach Zürich zurück. Seither erzielte der 31-jährige Nationalspieler in 224 Meisterschaftsspielen 192 Skorerpunkte für die Lions.

Bärtschi zieht es nach Nordamerika zurück

Ein Jahr nach seinem Rücktritt als Spieler kehrt Sven Bärtschi als Assistenztrainer der Portland Winterhawks nach Nordamerika zurück. Der 31-jährige Berner spielte einst von 2010 bis 2012 für zwei Saisons für das Team aus Oregon, das in der Juniorenliga WHL spielt. Bei den Winterhawks wird Bärtschi Assistent von Headcoach Kyle Gustafson, wie der Klub mitteilt. Der Berner war schon als Teenager nach Nordamerika gewechselt. In der NHL bestritt er insgesamt 292 Partien für die Calgary Flames, die Vancouver Canucks und die Vegas Golden Knights.