Legende: Neu in der Schweiz aktiv Fredrik Olofsson. IMAGO/USA TODAY Network

Zuger Kaderplanung abgeschlossen

Der EV Zug hat Fredrik Olofsson verpflichtet. Der schwedische Stürmer unterschrieb bei den Innerschweizern einen Zweijahresvertrag. Mit der Verpflichtung des siebten Ausländers sei die Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen, teilten die Zuger am Montag mit. Der 28-jährige Olofsson, der 2014 an 98. Stelle von den Chicago Blackhawks gedraftet wurde, spielte die vergangenen zwei Jahre in der NHL. Für die Dallas Stars und die Colorado Avalanche kam er auf insgesamt 87 Spiele. Gleichzeitig kam er in den Farmteams Texas Stars und Colorado Eagles zum Einsatz.