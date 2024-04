Legende: Wieder zurück im Kreis der Nati Sven Senteler. Keystone/EPA/Pontus Lundahl

Genoni, Geisser und Senteler verstärken die Nati

Die Schweizer Nationalmannschaft erhält für die zweite WM-Vorbereitungswoche in allen Linien Zuwachs von Playoff-Halbfinalist Zug. Goalie Leonardo Genoni, Verteidiger Tobias Geisser und Stürmer Sven Senteler stossen zum Team. Auf die kommende Woche werden ausserdem Fabrice Herzog und Dario Simion nachrücken. Für Genoni muss Stéphane Charlin weichen. Tanner Richard fehlt diese Woche aus privaten Gründen. Verstärkung aus der NHL ist frühestens in der 4. Vorbereitungswoche zu erwarten. Die Equipe von Trainer Patrick Fischer testet am Freitag und Samstag in Basel gegen Frankreich (jeweils live auf SRF zwei und in der Sport App).