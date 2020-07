Törmänen an Krebs erkrankt

Antti Törmännen musste sich nach der Diagnose einer Operation unterziehen, nun folgt eine sechsmonatige Therapie. Der Finne bleibt weiter in Biel und konzentriert sich in den nächsten Monaten vollumfänglich auf seine Genesung.

Aus diesem Grund steht er dem Coaching-Staff der Seeländer vorläufig nicht zur Verfügung. Laut Communiqué arbeite der Klub derzeit an einer Lösung für die Saison 2020/21.

Im März hatte sich Törmänen mit dem Coronavirus infiziert. Zwischen den beiden Erkrankungen bestehe kein Zusammenhang, schreiben die Bieler.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Törmänen ist seit 2017 Trainer beim EHC Biel. In 3 Saisons führte er die Mannschaft in der Qualifikation auf die Plätze 3, 4 und 5. Im Frühjahr 2019 scheiterten die Bieler erst im Halbfinal am SC Bern.