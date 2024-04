Per E-Mail teilen

Legende: Neuer Chef an Biels Bande Martin Filander. imago images/Bildbryan

Der EHC Biel hat den 42-jährigen Schweden Martin Filander zum neuen Cheftrainer ernannt und ihn mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet.

Der Nordländer war in den letzten 4 Saisons in seiner Heimat bei IK Oskarshamn engagiert.

Bei den Seeländern folgt er auf Petri Matikainen, der allerdings vor Ablauf der Meisterschaft 2023/24 entlassen wurde.

Der EHC Biel hat sich im Jahr 1 ohne Antti Törmänen schwer getan. Mit der Ankunft von Petri Matikainen zeigte die Entwicklung beim Playoff-Finalisten 2023 nach unten. Ende Februar war die Reissleine gezogen worden. Der Finne musste – noch mitten im Kampf um die Playoff-Qualifikation – gehen.

Unter dem Interims-Duo, Sportchef Martin Steinegger und Anders Olsson, beendeten die Seeländer die Regular Season auf Platz 9. Nach erfolgreichem Play-In blieben sie aber im Playoff-Viertelfinal mit 0:4 an den ZSC Lions hängen.

Nun soll mit Martin Filander eine neue Ära anbrechen. Der Schwede unterschrieb für 2 Saisons und bringt viel Vorschusslorbeeren mit. So trägt er den Titel «Schwedischer Coach des Jahres 2022» und war in der Folge zum erfolgreichsten Trainer der Liga, damals an der Bande von IK Oskarshamn, gewählt worden.