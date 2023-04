Legende: Der Jubel kennt keine Grenzen Die Spieler des HC Ajoie feiern den Klassenerhalt. Freshfocus/Jonathan Vallat

Es war alles angerichtet für den HC La Chaux-de-Fonds. Der Swiss-League-Vertreter war in Spiel Nummer 6 der Liga-Qualifikation gegen Ajoie drauf und dran, eine «Belle» zu erzwingen. Denn die Neuenburger lagen nach einem Treffer von Kyle Topping in der 52. Minute mit 2:1 in Führung.



Ajoie schien ob dieses Treffers geschlagen zu sein. Getragen vom Heimpublikum machte Chaux-de-Fonds weiter sein Spiel, verpasste es aber, das Skore zu erhöhen. Und dann kamen jene 72 Sekunden, die das Schicksal der Neuenburger besiegeln sollten:

57. Minute: Guillaume Asselin sorgt mit seinem 3. Tor in der Liga-Quali für den Ausgleich.

Jérôme Gauthier-Leduc bezwingt Viktor Östlund im Kasten des Swiss-League-Klubs mit einem Handgelenkschuss.

In der zuvor noch so ohrenbetäubenden Mélèzes war es plötzlich still geworden. Denn auch die Heimfans wussten: Von einem solchen Rückschlag kann man sich kaum mehr erholen. Die Jurassier wussten dann auch die Zeit runterzuspielen und mussten nur noch in allerletzten Sekunde zittern, als Sondre Olden an Ajoie-Schlussmann Tim Wolf scheiterte.

Beherzter Auftritt von Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds hatte sich den 1:1-Ausgleich zu Beginn des Mitteldrittels durch Stefan Rüegsegger redlich verdient und stand einem frühzeitigeren 2:1 mit 19:13 Torschüssen im mittleren Abschnitt sehr nah. Doch Wolf liess sich im Finish des Mitteldrittels mit Unterstützung seiner Vorderleute auch in 2 aufeinanderfolgenden Boxplay-Phasen von total 4 Minuten nicht bezwingen.

Die Jurassier hatten dagegen die 1. Strafe der Gastgeber zum Führungstor genutzt. Ian Derungs erzielte den Überzahl-Treffer auf Vorarbeit von Topskorer Thibault Frossard (5.).

Somit endet eine spannende Liga-Qualifikation mit einem weiteren knappen Sieg. Nach 2 Niederlagen zu Beginn der Serie, reihte Ajoie 4 Siege aneinander und verbleibt somit als 14. Team in der National League.