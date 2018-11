Bei Schlusslicht Lakers gleicht Leader Biel 4 Mal einen Rückstand aus und verliert dennoch.

Die Tigers und Ambri gewinnen jeweils im Penaltyschiessen.

Der HCD verliert vor eigenem Anhang abermals.

Lakers - Biel 5:4 n.V.

Nach 111 Sekunden stand es in Rapperswil schon 1:1, in der 1. Drittelspause führte der Tabellenletzte 2:1. Dann trat der Zamboni auf den Plan. Ein Puck geriet unter die Eisreinigungsmaschine und setzte diese ausser Gefecht. Eine Ersatz-Maschine musste organisiert werden, das Mitteldrittel begann mit 8 Minuten Verspätung. In diesem sorgte Biels Robbie Earl mit einem herrlichen Solo für das Highlight – Damien Brunner traf zum 3:3. Im Schlussdrittel glich Biel auch die 4. Lakers-Führung aus. So musste die Verlängerung her. In dieser schoss Casey Wellman das 5:4 für Rapperswil-Jona. Erst jetzt war der Leader geschlagen.

Genf - Zug 0:4

Es bleibt dabei: Genf kann gegen Zug nur noch verlieren. Das 0:4 war bereits die 15. (!) Niederlage der Servettiens gegen den EVZ in Folge. Reto Suri brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung – 3 Sekunden nach Ablauf einer Genfer Strafe. Im Schlussabschnitt sorgten Sven Senteler, Yannick Zehnder und Carl Klingberg für klare Verhältnisse. Einziger Wermutstropfen für Zug: Captain Raphael Diaz blieb nach der 2. Drittelspause aufgrund einer Verletzung in der Kabine.

Tigers - Lugano 3:2 n.P.

Langnau lag nach 13 Minuten mit 0:2 in Rückstand und steuerte der 3. Niederlage in Folge entgegen. Claudio Cadonau (30.) und Aaron Gagnon in doppelter Überzahl (36.) glichen für das Heimteam im Mitteldrittel jedoch aus. Im Penaltyschiessen war einzig Flurin Randegger erfolgreich. Die Tigers halten sich damit Lugano vom Leib und rücken in der Tabelle auf Rang 5 vor.

Bern - Ambri 2:3 n.P.

In Bern stand es nach einem Drittel 1:1, nach zwei Dritteln 2:2 und nach 65 Minuten noch immer 2:2. Auch das Penaltyschiessen war eine ausgeglichene Sache und musste nach 5 Runden verlängert werden. Erst der 16. Versuch brachte die Entscheidung: Marco Müller bezwang Berns Keeper Leonardo Genoni mit einem Handgelenkschuss.

Davos - Lausanne 0:1

Für Davos gab es auch im Heimspiel gegen Lausanne nichts zu holen. Das 0:1 gegen die Waadtländer (Torschütze Dustin Jeffrey/35.) war die 7. Heimniederlage des HCD in Serie (Torverhältnis 9:37). Der Rekordmeister hat in dieser Saison vor eigenem Anhang nur einmal gewinnen können. Lausanne steht dafür bei nun 7 Erfolgen de suite.

Jokinen brilliert bei Kloten-Debüt Klotens neuem Ausländer Jussi Jokinen gelang gegen die Ticino Rockets ein Traum-Debüt in der Schweiz. Der 35-jährige Finne erzielte nach 8 Minuten das 3:0 gegen die Tessiner und steuerte zu Klotens 8:0-Heimsieg noch vier Assists bei. Der NHL-Routinier (über 1000 Spiele) erhielt während der Nationalmannschaftspause einen bis 5. Dezember beschränkten Temporär-Vertrag in Kloten.

