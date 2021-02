Der SC Bern kommt nicht vom Fleck und muss schon zum 4. Mal in Folge als Verlierer vom Eis.

Nach 21 Partien mit mindestens je einem Punkt geht der EVZ in Lausanne wieder einmal leer aus.

Sowohl die ZSC Lions als auch Lugano drehen ihre Spiele und feiern Siege.

Lakers - Bern 5:2

0 Siege aus den letzten 4 Spielen, 1 Sieg aus den letzten 10 Spielen, 3 Siege aus den letzten 17 Spielen oder 6 Siege aus allen 23 Saisonspielen: Ganz egal, welchen Zeitraum man wählt, die sportliche Bilanz des SC Bern ist mies. Auch am Dienstagabend bei den Lakers gab es für das Tabellenschlusslicht keine Punkte. Zwar glich Calle Andersson nur 32 Sekunden nach Marco Lehmanns Treffer (4.) zum 1:1 aus. Doch auf die Tore von Kevin Clark (19.) und Roman Cervenka (39.) hatten die «Mutzen» keine Antwort parat. In den letzten 4 Minuten fielen noch 3 Tore, der SCB war der Overtime aber nie nahe. Der Rückstand auf Ambri auf Rang 10 beträgt damit noch immer 13 Punkte. Bern hat indes 10 (!) Partien weniger ausgetragen als die Leventiner.

Lausanne - Zug 5:1

In 21 Partien hat der EVZ seit dem 0:4 am 13. November in Genf immer mindestens einen Punkt geholt. Diese eindrückliche Serie fand im Spitzenspiel in Lausanne ein Ende. Die Waadtländer setzten sich gegen den Leader mit 5:1 durch. Dabei war es der EVZ, der durch Carl Klingberg den 1. Treffer der Partie erzielt hatte (18.). Doch Tim Bozon und Brian Gibbons drehten die Partie im Mitteldrittel. Für die endgültige Entscheidung sorgten erneut Bozon mit seinem «Empty Netter» zum 4:1 sowie Christoph Bertschy (59.).

Davos - ZSC Lions 2:5

Der HC Davos wartet auch im 7. Spiel in Folge auf einen Sieg gegen Angstgegner Zürich. Im heimischen Eisstadion verloren die Bündner trotz zweimaliger Führung mit 2:5. Ein Doppelschlag der Lions innert 21 Sekunden durch den zukünftigen Davoser Raphael Prassl und Marco Pedretti (51.) zum 3:2 brachte die Entscheidung. Zuvor hatten Fabrice Herzog per Shorthander nach einem Aussetzer von ZSC-Goalie Ludovic Waeber (5.) und Teemu Turunen (45.) den HCD zweimal in Führung gebracht. Den Schlusspunkt zum 5:2 setzte Sven Andrighetto, der damit im 10. Spiel in Folge skorte.

Freiburg - Lugano 1:2

Fribourg-Gottéron scheint es einfach nicht zu gelingen, die Konzentration bis zum Schluss aufrecht zu halten. Zum 3. Mal in Folge gaben die «Drachen» ein Spiel im Schlussdrittel aus der Hand: Tim Heed (48.) und Dario Bürgler (53.) sorgten für die Wende zugunsten der Gäste aus dem Tessin. Bereits nach 9 Minuten hatte Yannick Herren Freiburg im Powerplay in Führung gebracht. Dank dem 5. Sieg in Folge schafft sich Lugano auf Platz 5 ein kleines Polster nach hinten.