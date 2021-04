Die Verwirrung ist gross. Fribourg-Gottéron und die ZSC Lions weisen die gleiche Anzahl absolvierter Spiele und den identischen Punktequotienten auf – und doch sind die «Löwen» noch nicht fix für die Playoffs qualifiziert. Hier wird Licht ins Dunkel gebracht.

Der Grund, warum Gottéron im Teletext schon grün leuchtet und der ZSC nicht, ist simpel. Die Zürcher kommen in dieser Saison auf insgesamt 52 Spiele in der Regular Season, Freiburg hingegen auf 51.

Legende: Stolpern sie vor der Ziellinie? Die Spieler der ZSC Lions. Keystone

Das bedeutet, dass der Punktequotient der Lions nach der Qualifikation schlechter sein könnte als jener von Freiburg. Nicht nur das: Es ist sogar das Szenario möglich, dass Biel den ZSC aus den direkten Playoff-Rängen bugsiert und auch Genf-Servette noch die Top 6 erreicht.

Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Der ZSC holt in seinen 2 verbleibenden Spielen 0 Punkte.

Biel gewinnt seine 2 verbleibenden Spiele in der regulären Spielzeit.

Genf-Servette verliert das Duell gegen Biel, besiegt dann aber Lugano in der regulären Spielzeit.

Dann würde sich die Tabelle folgendermassen präsentieren: Team

Spiele

Punkte

Punktequotient 5. EHC Biel

48 81 1,688 6. Genf-Servette

50 84

1,680 7. ZSC Lions

52 87 1,673

Holen die Lions in den letzten 2 Partien aber auch nur einen einzigen Zähler, ist ihre Playoff-Qualifikation in trockenen Tüchern. Gleichzeitig könnte Genf-Servette die Bieler Top-6-Träume bereits am Samstag im Showdown platzen lassen. Mit einem Sieg (auch in Overtime oder Penaltyschiessen) haben die Calvinstädter eine Position unter den besten 6 auf sicher und Biel muss den Gang in die Pre-Playoffs antreten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die National-League-Partie zwischen Genf-Servette und dem EHC Biel am Samstag ab 19:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Das Restprogramm der ZSC Lions Wann

Affiche

Samstag, 19:45 Uhr

ZSC Lions - Lausanne Montag, 15:45 Uh SCL Tigers - ZSC Lions

Das Restprogramm des EHC Biel Wann

Affiche

Samstag, 19:45 Uhr Genf-Servette - EHC Biel Montag, 15:45 Uhr

EV Zug - EHC Biel

Das Restprogramm von Genf-Servette Wann

Affiche

Samstag, 19:45 Uhr

Genf-Servette - EHC Biel Montag, 15:45 Uhr

Genf-Servette - HC Lugano