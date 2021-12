Der HCD feiert im Spiel der 33. NL-Runde einen 4:3-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Lakers.

Matchwinner ist Topskorer Matej Stransky in der vorletzten Minute der Overtime in Überzahl.

Rapperswil-Jona führt bis 90 Sekunden vor Schluss, ehe Andres Ambühl noch der Ausgleich gelingt.

In der Verlängerung in Davos standen die beiden Topskorer im Fokus. In der vorletzten Minute musste Lakers-Goldhelm Roman Cervenka wegen eines Beinstellens auf die Strafbank. Bei 4 gegen 3 sorgte sein Pendant auf Seiten des HCD für die Entscheidung: Matej Stransky hämmerte die Scheibe zum Sieg ins Tor.

Wenige Minuten zuvor hatte es noch gar nicht nach einem Bündner Erfolg ausgesehen. Die Gastgeber lagen in der vorletzten Minute mit 2:3 im Hintertreffen. 90 Sekunden vor Schluss gelang Andres Ambühl aber noch der Ausgleich. Den Schwung nahmen die Davoser auch in die Verlängerung mit, in der sie bereits vor Stranskys Treffer der Entscheidung mehrmals nahe gekommen waren.

Lakers mit Wende im Mitteldrittel

Der HCD war ideal in die Partie gestartet. Nach 9 Minuten führte das Team von Christian Wohlwend dank Toren von Jesse Zgraggen und Marc Wieser mit 2:0. Die Lakers zeigten dann im Mitteldrittel eine starke Reaktion. Wie bereits am Samstag beim 5:2 gegen Zug entschieden sie den 2. Abschnitt mit 3:0 für sich. Yannick-Lennart Albrecht mit einem Doppelpack und Dominic Lammer sorgten für die vorübergehende Wende.

Im letzten Drittel waren es dann erneut die St. Galler, die zuerst jubeln konnten. Das vermeintliche 4:2 durch Lammer wurde aber nach Videostudium wegen hohen Stocks nicht gegeben. Davos blieb somit dran und schaffte es schliesslich dank Ambühl noch in die Verlängerung.

So geht's weiter

Nach der Nati-Pause – die Schweiz testet in Visp mit Blick auf Olympia – empfangen die Davoser am Sonntag, 19. Dezember, die ZSC Lions. Einen Tag später bestreiten die Lakers das Heimspiel gegen den Lausanne HC.