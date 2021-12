Der HC Lugano bezwingt in der 36. Runde der National League den HC Davos zu Hause mit 6:4.

In einer spektakulären Partie machen die Tessiner einen 1:3-Rückstand wett.

Eigentlich war der HC Davos am Montagabend auf Wiedergutmachung aus. Die 1:5-Niederlage gegen die ZSC Lions am Sonntag war für die Equipe von Trainer Christian Wohlwend ein herber Dämpfer gewesen. Doch am Ende mussten die Bündner mit leeren Händen die Heimreise aus dem Tessin antreten.

Dabei war den Gästen der Auftakt in eine mit Playoff-Härte geführte Partie mehr als geglückt. Bereits nach 33 Sekunden traf Matej Stransky zur frühen Führung. Auf den umgehenden Ausgleich von Giovanni Morini reagierten die Davoser noch vor der 1. Pause mit Treffern von Kristian Pospisil und Enzo Corvi.

Lugano-Wende im 2. Drittel

Die wohl spektakulärste Phase erlebte die Partie dann ab Mitte des 2. Drittels, als sich die Ereignisse in der Corner Arena regelrecht überschlugen. Den scheinbar sicheren 2-Tore-Vorsprung gaben die Bündner innert 4 Minuten her. Erst erwischte Calvin Thürkauf HCD-Schlussmann Sandro Aeschlimann zwischen den Beinen, dann sorgte Daniel Carr in Überzahl für den Ausgleich.

Kaum wieder rangekommen, machten die Luganesi den Gästen aus dem Landwassertal ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Erst wanderte Thürkauf für ein Beinstellen auf die Strafbank, das viertbeste Powerplay der Liga bezog Stellung.

30 Sekunden nach Thürkauf kassierte auch Troy Josephs eine 2-Minuten-Strafe – doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Weil wenige Sekunden später ein Klärungsversuch von Julian Walker über dem Plexiglas landete, musste gar noch ein dritter Lugano-Akteur raus. Obwohl sich die Schlinge für die Tessiner immer mehr zuzog, wollte den Gästen während der beinahe ewigen doppelten Überzahl kein Treffer gelingen.

Doch damit den Rückschlägen für den Rekordmeister nicht genug. Kurz vor der 2. Pause sorgte Josephs nach einem schönen Solo für die erstmalige Tessiner Führung. Vom 3:1 zum 3:4 trotz zahlreichen (Überzahl-)Chancen: Für die Bündner war es ein Drittel zum Vergessen.

Lugano abgeklärt im Schlussdrittel

Ein HCD-Reaktion in Form von Toren blieb im Schlussdrittel lange aus. Kurz nach Wiederbeginn traf Josephs zum 5:3 (43.). In der Folge hatten die Gäste aus dem Landwassertal zwar mehr vom Spiel, doch an Lugano-Schlussmann Niklas Schlegel fanden sie keinen Weg vorbei. Spätestens mit dem 6:3 durch Carr (52.) war die Partie entschieden.

Nach dem Anschlusstreffer durch Axel Simic (54.) zum 4:6 kam beim HCD noch einmal Hoffnung auf, doch die Partie wurde nicht noch um ein spektakuläres Kapitel reicher. Während Davos die erhoffte Reaktion nicht gelingt, feiert Lugano den 5. Sieg in Folge. Weiter geht es für beide Mannschaften am Mittwoch.