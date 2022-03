Der EHC Biel gewinnt Spiel 1 der Playoff-Viertelfinalserie gegen die ZSC Lions auswärts mit 5:4.

In einer spektakulären Partie fallen im Schlussdrittel innerhalb von 5 Minuten 4 Tore.

Das zweite Duell der Serie findet am Freitag in Biel statt. Dann starten auch die verbleibenden 3 Playoff-Viertelfinals.

Die Erwartungen beim ZSC waren nach dem starken Quali-Endspurt gross. Die 4:5-Niederlage gegen zuletzt nicht über alle Zweifel erhabene Bieler kommt deshalb einem Dämpfer gleich. Zumal der ZSC vor heimischem Publikum antreten durfte.

Obwohl resultattechnisch aus Zürcher Sicht enttäuschend, wurden die Zuschauer im Hallenstadion bestens unterhalten. Die Partie erreichte ihren Siedepunkt in der Startphase des letzten Drittels, als innerhalb von 5 Minuten gleich 4 (!) Tore fielen. Biel lief dabei zweimal Gefahr, eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand zu geben, konnte den knappen 5:4-Sieg aber schliesslich über die Zeit retten.

00:29 Video Luca Hischier kurvt gekonnt durch den Slot und trifft zum 4:2 Aus Sport-Clip vom 23.03.2022. abspielen

Shorthander und Powerplay-Tore

Im Mitteldrittel hatten sich die «Special Teams» in den Vordergrund gespielt. Sämtliche 4 Tore entstanden aus einer Powerplay-Situation heraus – wobei der erste Treffer per Shorthander zustande kam.

Der ZSC war gerade dabei, sich im gegnerischen Drittel in Stellung zu bringen, als Maxim Noreau an der blauen Linie unbedrängt über den Puck schlug – und damit den Weg frei machte für Mike Künzle. Dieser zog erst davon und dann verdeckt ab, ZSC-Goalie Jakub Kovar blieb ohne Abwehrchance. Das 1:1 der Bieler, die im 1. Drittel nach einem Treffer durch Simon Bodenmann in Rückstand geraten waren, war verdient.

00:36 Video Noreau haut über den Puck, Künzle sagt Danke Aus Sport-Clip vom 23.03.2022. abspielen

Und die Gäste powerten weiter. 10 Minuten und 2 Powerplay-Tore später stand es bereits 3:1:

26. Minute: Hinter dem Zürcher Tor kommt es zu einem Gerangel, ehe der Puck über Toni Rajala zu Alexander Jakowenko kommt. Dieser fackelt nicht lange und zieht erfolgreich ab.

Nur wenige Zeigerumdrehungen später jubelt Biel erneut. Diesmal ist Michael Hügli erfolgreich.

Kurz vor der 2. Sirene war es schliesslich der ZSC, der von einer Überzahlsituation profitieren konnte. Sven Andrighetto setzte sich bei einem Bully durch und erhielt den Puck über Bodenmann und Denis Malgin wieder auf die Schaufel. Sein Schuss kullerte durch die Schoner von Biel-Goalie Dmitri Schikin, der den verletzten Joren van Pottelberghe ansonsten glänzend ersetzte.

00:43 Video Andrighettos Schuss kullert ins Bieler Tor Aus Sport-Clip vom 23.03.2022. abspielen

Bereits am Freitag bietet sich dem ZSC die Chance auf Revanche, dann gastieren die Lions für Spiel 2 in Biel. Auch die weiteren Viertelfinalisten starten in zwei Tagen in die Playoffs.