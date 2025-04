Swiss-League-Meister Visp hält mit Ajoie in der Liga-Qualifikation bisher mit. Ein Aufstieg scheint nicht ausgeschlossen.

Spiel 4 steigt am Dienstag

101, 61 und 87 Minuten dauerten die ersten drei Partien in der Liga-Qualifikation zwischen Visp und Ajoie. Ein Klassenunterschied ist bis anhin kaum festzustellen.

Trotz 1:2-Rückstand in der Serie liebäugelt man im Wallis darum mit dem Aufstieg in die National League. «Die Spiele werden ausgeglichen bleiben», prognostiziert CEO Sébastien Pico. «Wichtig wird sein, dass wir das nächste Heimspiel am Dienstag gewinnen.»

Im Wallis wartet man seit dem Abstieg von Sierre 1992 auf Eishockey der höchsten Spielklasse. Noch viel länger ist es her, seit Visp das letzte Mal im Oberhaus spielte. Der Meister von 1962 stieg 1972 ab und klopfte seither 2011 und 2014 an der Tür zur National League. Beide Male erwies sich der Oberklassige (Ambri und Biel) jedoch als zu stark.

Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr die ganze Hockey-Schweiz das Visp-Märchen verfolgt.

Neue Strategie zahlt sich aus

Heuer sei die Euphorie in Visp ähnlich, meint Pico. Dennoch seien zwei Dinge anders. «Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr die ganze Hockey-Schweiz das Visp-Märchen verfolgt.» Auch der Ort des Geschehens ist ein neuer. Statt in der mittlerweile abgerissenen Litterna-Halle trägt Visp seine Heimspiele in der 2019 eröffneten Lonza-Arena aus.

Von einem Aufstieg war Visp in jüngster Vergangenheit weit entfernt. Nur zweimal kamen die Walliser bis zur laufenden Saison über die Playoff-Viertelfinals der Swiss League hinaus. Dass der Klub 2025 um den Aufstieg spielt, kommt auch für den CEO etwas überraschend. «Wir haben vor zwei Jahren eine neue Strategie aufgebaut. Diese zahlt sich etwas schneller aus, als wir gedacht haben.»

Bei einem Aufstieg muss Geld her

Mit Captain Daniel Eigenmann haben die Visper einen aufstiegserprobten Spieler in ihren Reihen. Der Verteidiger schaffte 2021 den Sprung in die National League mit Ajoie – aufgrund der Liga-Aufstockung allerdings ohne Liga-Qualifikation. Nun könnte er seinen ehemaligen Klub ins Unterhaus befördern. «Es wäre ein Highlight für uns, wenn wir das schaffen könnten. Aber da steht uns noch ein langer Weg und harter Kampf bevor.»

Sollte Visp die Serie tatsächlich noch drehen, würde die Arbeit im Wallis erst so richtig beginnen. Um einigermassen mithalten zu können, müsste das Budget von heute ca. sechs auf rund zwölf Millionen Franken aufgestockt werden, rechnet Pico vor. Den fehlenden Betrag werde man «sehr realistisch einholen können.»

Sportchef gefordert

Richtig gefordert wäre bei einem allfälligen Aufstieg auch Sportchef Daniele Marghitola. Statt zwei können in der National League sechs Ausländer eingesetzt werden. Da sei es wichtig, dass er in dieser Sparte ein gutes Händchen hat, meint Pico.

Unabhängig vom Ausgang der Liga-Qualifikation muss Visp auch auf Trainersuche. Der Däne Heinz Ehlers kehrt nach zwei Jahren in seine Heimat zurück. Langweilig wird es im Unterwallis also ohnehin nicht.

Resultate