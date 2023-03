Mit einem Doppelschlag vor Spielende retten sich die Tigers gegen Ajoie in die Verlängerung und gewinnen diese.

Rettung in extremis: Tigers gewinnen Krimi gegen Ajoie

Legende: Haben allen Grund zum Jubeln Die SCL Tigers. Freshfocus / Claudio De Capitani

Den SCL Tigers fehlt nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt in der National League. Die Emmentaler schlugen Ajoie im 5. Spiel der Playout-Serie in extremis 3:2 nach Verlängerung und führen auch in der Serie mit 3:2. Pascal Berger gelang nach Vorarbeit von Sami Leipstö nach 78:22 Minuten das 3:2-Siegtor.

Ajoie wähnte 3. Sieg schon im Trockenen

In der regulären Spielzeit hatte bis vier Minuten vor Schluss alles auf den dritten Sieg in Folge Ajoies hingedeutet. Die Jurassier führten dank zwei Goals von Frédérik Gauthier 2:0 und Goalie Tim Wolf glänzte mit mehreren Paraden. Innerhalb von 70 Sekunden realisierten Matthias Rossi und der Matchwinner Lepistö für die SCL Tigers aber den kaum mehr für möglich gehaltenen Ausgleich vom 0:2 zum 2:2.

Ajoie muss nun am Samstag zuhause zwingend gewinnen – ansonsten wartet der HC La Chaux-de-Fonds auf die Westschweizer in der Ligaqualifikation.