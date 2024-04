Während Freiburg im Playoff-Halbfinal zum Siegen verdammt ist, peilt Lausanne am Mittwoch schon den ersten Finaleinzug an.

Legende: Geht's auch in Spiel 5 drunter und drüber? Gottéron empfängt am Mittwochabend Lausanne. Claudio De Capitani/freshfocus

Bei Fribourg-Gottéron ist der Motor arg ins Stocken geraten. Nach dem Auftaktsieg verloren die Freiburger in der Playoff-Halbfinal-Serie der National League gegen Lausanne gleich drei Spiele de suite.

Das Hauptproblem beim Team von Trainer Christian Dubé ist schnell ausgemacht: die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Kasten.

Zwischen dem 2:2-Ausgleich im Mitteldrittel von Spiel 2 bis zu Chris DiDomenicos 1:1 am Montagabend im Schlussdrittel des vierten Duells sind die Freiburger – notabene die offensiv stärkste Mannschaft der Qualifikation – mehr als 174 Minuten ohne Torerfolg geblieben.

09:48 Video «Sportflash» mit der Zusammenfassung Lausanne – Freiburg (ab 4:28 Minuten) Aus Sportflash vom 08.04.2024. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 48 Sekunden.

«Wir können jedes Team schlagen»

Doch selbst mit dem Messer am Hals strahlen die «Drachen» Zuversicht aus. «In der Qualifikation sind wir Zweiter geworden, und das nicht ohne Grund. Wir wissen, dass wir jedes Team schlagen können. Darum verfallen wir jetzt nicht in Zweifel. Wir müssen so spielen wie zuvor», sagt Verteidiger Maximilian Streule.

Wichtiger Zusatz des 20-Jährigen: «Die Tore müssen reinfallen und der Biss muss da sein.» So wie es bei Lausanne der Fall ist. Die Waadtländer konnten in der laufenden Serie spielerisch nicht immer mit Gottéron mithalten, doch die Chancen, die sie erhielten, nutzten sie.

Lausanne will Halbfinal-Fluch beenden

An diese Devise wolle man bei der Equipe von Lausanne-Coach Geoff Ward anknüpfen. «Wir spielen nach dem Motto: Es braucht ein gutes Spiel», so Verteidiger Lukas Frick. «Es geht immer nur um das nächste Spiel. Jetzt müssen wir uns gut erholen und dann (am Mittwoch – die Redaktion) in Freiburg gewinnen.»

Mit einem Sieg würde Lausanne Historisches schaffen. Noch nie stand der Klub in einem Playoff-Final. Seit dem letzten Aufstieg in die Schweizer Beletage 2013 bedeutete jeweils die Vorschlussrunde Endstation.