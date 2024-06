Die neue Saison in der National League beginnt am 17. September mit einer Vollrunde.

Meister ZSC eröffnet neue National-League-Saison in Biel

Legende: Hat mit Biel gute Erfahrungen gemacht ZSC-Stürmer Denis Malgin. Keystone/Ennio Leanza

Die 52 Runden der National-League-Saison 2024/25 sind fixiert. Der Startschuss zur neuen Meisterschaft erfolgt am Dienstag, 17. September. In der ersten Runde stehen gleich alle 14 Teams in folgenden Partien im Einsatz:

Biel ZSC Lions Lausanne Servette Davos Kloten Zug Lugano Fribourg-Gottéron Ajoie Bern SCL Tigers Ambri Rapperswil-Jona Lakers

Während Meister ZSC Lions zuerst auswärts gegen Biel antritt, wartet auf Playoff-Finalist Lausanne vor heimischem Anhang gleich das erste Léman-Derby gegen Servette. Ein weiteres Derby steigt in Bern, wo der SCB die SCL Tigers empfängt.

Playoff-Start am 13. März

Unterbrochen wird die Regular Season von Nati-Pausen im November, Dezember und Februar sowie vom Spengler Cup in der Altjahreswoche. Die Playoffs beginnen am 13. März 2025. Das erste Spiel der Finalserie ist auf den 15. April 2025 angesetzt.

Bereits vor dem National-League-Start in der Champions Hockey League im Einsatz sind der ZSC, Lausanne, Gottéron und Servette.