Nach rund 20 absolvierten Runden in der National League zieht SRF-Experte Marc Reichert eine erste Zwischenbilanz.

Reichert: «Sorry an alle Freiburger»

Die Top-Teams und ihre unglaublichen Serien

Mit Freiburg, Biel, Zug und Davos sind 4 Teams der Konkurrenz entrückt. Dabei fallen die ausserordentlichen Siegesserien auf. Biel startete mit 8 Erfolgen in Serie in die Meisterschaft. Freiburg reihte zeitweise 10 Siege aneinander. Davos und Zug gewannen schon je 7 Mal in Folge. Wie ist das möglich, schliesslich gilt die Liga ja als äusserst ausgeglichen? Im Video oben sucht Reichert nach Erklärungen.

Die Überraschungen

Es gibt diverse Teams, die man nach 20 Runden nicht unbedingt so weit oben in der Tabelle erwartet hätte. Allen voran die Rapperswil-Jona Lakers, die auf dem besten Weg sind, ihren Playoff-Halbfinal-Erfolg von letzter Saison zu bestätigen. Kein Wunder, ist Reichert voll des Lobes für den Aussenseiter vom Obersee.

Aber auch andere Teams haben es ihm angetan, so zum Beispiel Leader Freiburg und Aufsteiger Ajoie, das sich wacker schlage. Bei den Freiburgern sei eine Entschuldigung fällig, da er die Saanestädter vor der Saison nicht so weit oben gesehen habe.

Die Enttäuschungen

Genf-Servette als Playoff-Finalist ausserhalb der Top 10. Bern und Lugano, die kaum Konstanz reinbringen und weit unter den Erwartungen blieben. Und auch Lausanne tut sich schwer, obwohl das Kader eigentlich höheren Ansprüchen genügen müsste. So empfindet Reichert die Waadtländer als Enttäuschung.

Die Wende zum Guten beim SCB?

Bern hievte sich mit 3 Siegen in Folge zumindest in die Pre-Playoff-Plätze. Doch die Erfolgserlebnisse kamen gegen die 3 aktuell schwächsten Teams der National League zustande. Kann das trotzdem als positives Zeichen gewertet werden?