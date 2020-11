Lugano gewinnt in der National League zuhause gegen Ambri-Piotta mit 4:2.

Die Luganesi drehen im Tessiner Derby einen 0:2-Rückstand im Schlussdrittel.

Das entscheidende Tor gelingt Reto Suri in der 52. Minute zum 3:2.

Auf dem Weg zum Sieg gegen Rivale Ambri-Piotta musste der HC Lugano einige Rückschläge hinnehmen: In der Offensive fehlte es lange an Kreativität und an Willen, die Defensive hielt zwar bis zur 27. Minute dicht, dann schossen die Gäste jedoch innerhalb von 6 Minuten zwei Tore. Der Ex-Luganese Diego Kostner (27.) und Dominic Zwerger (33.) brachten Ambri nicht unverdient mit zwei Toren in Führung.

Kurz vor der 2. Pause drückte Lugano auf den Anschlusstreffer und wenige Sekunden vor der Pause fiel dieser vermeintlich. Tim Heed stocherte den Puck über die Linie. Doch Schiedsrichter Michael Wiegand unterbrach die Partie vor Heeds Abschluss, da Damiano Ciaccio die Scheibe blockiert haben soll. Ein klarer Fehlentscheid, doch der Treffer zählte nicht.

Lugano beweist Moral

Davon liess sich das Team von Headcoach Serge Pelletier nicht beirren. Im Gegenteil: Im letzten Drittel spielte praktisch nur noch Lugano und plötzlich fielen die Treffer.

Bernd Wolf und Giovanni Morini glichen die Partie mit ihren Toren in der 43. bzw. 49. Minute aus. Ein Konter sorgte dann 8 Minuten vor Spielende für die Vorentscheidung: Heed kam über die rechte Seite und provozierte mit seinem Abschluss Ciaccios Abpraller. Diesen verwertete Reto Suri mit seinem Schlittschuh. Da die Unparteiischen keine Kickbewegung festellen konnten, gaben sie den Treffer zum 3:2 für Lugano. Anschliessend konnten die Leventiner nicht mehr reagieren

Für das 4:2 ins leere Tor zum Schlussresultat sorgte Daniel Carr, der mustergültig von Philipp Kurashev in Szene gesetzt wurde.

So geht es weiter

Lugano empfängt am kommenden Dienstag Fribourg-Gottéron. Die Leventiner werden auswärts auf die Rapperswil-Jona Lakers treffen.