Legende: Melden sich zurück Jan Kovar und seine Zuger Teamkollegen starten erneut ambitioniert in die Saison. Keystone/Ennio Leanza

Spielplan

Los geht es am Mittwoch mit der Partie zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions. Am Freitag greifen die weiteren Teams ins Geschehen ein – mit Ausnahme von Aufsteiger Kloten, der am Sonntag das «Game of the Week» gegen die Lakers bestreitet. Meister Zug muss zuerst auswärts in Bern ran.

Weitere Eckdaten:

2. März 2023: Ende Regular Season

7. März 2023: Start Pre-Playoffs

14. März 2023: Start Playoffs

Modus

Wie in der letzten Saison stehen 52 Qualifikationsrunden auf dem Programm. Es gibt 15 Vollrunden, wobei diese nicht mehr 6, sondern aufgrund der Aufstockung auf 14 Mannschaften neu 7 Spiele umfassen. Jedes Team spielt 4 Mal gegen die 13 Konkurrenten. Die Pre-Playoffs bleiben: Während sich die Teams auf den Rängen 1-6 nach der Qualifikation direkt für die Playoffs qualifizieren, spielen die Mannschaften auf den Positionen 7-10 um die letzten 2 Viertelfinal-Plätze. Für den 11. und 12. ist die Saison nach der Qualifikation vorbei, während der Zweitletzte und der Letzte im Playout den Teilnehmer der Ligaqualifikation gegen den Meister der Swiss League ausmachen.

Eishockey – Inside: das neue Magazin jeden Donnerstag Box aufklappen Box zuklappen Gespräche mit Insidern und hintergründige Geschichten gewähren Einblicke hinter die Kulissen des Schweizer Eishockeys. Die Themen reichen von der National League über die Swiss League und Champions Hockey League bis hin zu den Schweizern in der NHL und den Nationalteams der Frauen und Männer. Die erste Sendung gibt es am 15. September um 22:20 Uhr auf SRF zwei.

Die Ausländersituation

Neu dürfen die NL-Teams 6 statt wie bisher 4 Ausländer einsetzen. Die Aufstockung sorgte genauso für Diskussionen wie die neue 14er-Liga. Das sportliche Niveau dürfte steigen, dasjenige der Löhne wohl aber eher nicht sinken – wie man das ursprünglich erhofft hatte. In der Ligaqualifikation hat man sich auf 4 Ausländer geeinigt. In der Swiss League sind in der Regular Season 2 Ausländer pro Team erlaubt.

04:55 Video Weltklasse-Spieler strömen in die National League Aus Sport-Clip vom 12.09.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Champions Hockey League

Mit Zug, den ZSC Lions, Freiburg, den Lakers und Davos vertreten 5 Teams die Schweizer Farben in der Champions Hockey League. Je nach Abschneiden kann es im Spielplan zu Anpassungen kommen. Der Final findet am 18. Februar 2023 statt.