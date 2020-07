Das Prospect-Camp in Zug mit 22 aufgebotenen Spielern markiert ab Sonntag den Start in die neue Saison.

Legende: Macht die erste Nati-Vorbereitung in der Saison 2020/21 mit Der 21-jährige NHL-Spieler Nico Hischier. Keystone

Die Eishockey-Saison 2019/20 hat im März wegen Corona ein abruptes Ende genommen. Die Heim-WM kam ebenfalls nicht zur Austragung. Auch wenn der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer weiss, dass «Sport in dieser Zeit keine Priorität» hatte, gibt er zu: «Für uns alle war es schwierig, dies zu akzeptieren. Ich fühlte mich eine Weile lang komplett leer.»

Nun aber will der 44-Jährige mit seinen Schützlingen zu neuen Ufern aufbrechen. Markiert wird der Neustart mit dem Prospect Camp in Zug, zu dem am 26. Juli 22 Spieler einrücken werden – darunter mit Nico Hischier (New Jersey) ein aktueller und mit Pius Suter (Chicago) ein zukünftiger NHL-Spieler. Der erste Zusammenzug geht unter speziellen Bedingungen und Einhaltung eines Schutzkonzepts vonstatten. Alle Spieler und Staff-Mitglieder werden vor der Anreise auf Covid-19 getestet.