10 Partien hat Hans Kossmann Zeit, den SC Bern in der Tabelle über den Strich zu hieven und die Playoffs zu erreichen. Die Feuertaufe des «Feuerwehrmanns» hat es gleich in sich: Der SCB gastiert beim Tabellennachbarn in Ambri. Besonders gut kennt die Berner ein Stürmer in den Reihen der Tessiner: Marco Müller durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des SCB und feierte mit den «Mutzen» zwei Meistertitel.

Situation am Strich Team Spiele Punkte 7. Lugano

41 58

8. Langnau

40 54



9. Freiburg

39 53

10. Bern

40 53 11. Ambri

42 52

Auf Geschenke des 26-Jährigen darf der SCB freilich nicht hoffen. «Während 60 Minuten geht es nur ums Gewinnen», betont Müller. Er freue sich auf einen «riesigen Playoff-Fight», bei dem man vor heimischem Anhang hungrig aus der Kabine kommen wolle. Er weiss, wie man gegen den SCB trifft: In der 15. Runde traf Müller zum zwischenzeitlichen 1:1, ehe die «Biancoblu» noch 2:5 verloren. Nun ist man in der Valascia heiss auf Revanche.