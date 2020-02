Am Sonntag war Grégory Hofmann zu Gast im «sportpanorama». Dort sprach er über gelbe Helme, Arno del Curto und die NHL.

Neuzugang Grégory Hofmann hat beim EVZ eingeschlagen. Seit 38 Spielen trägt der Stürmer den Helm des Topskorers (22 Tore, 22 Assists).

Dabei sei dieses optische Accessoire nicht nur von Vorteil. «Manchmal würde ich auch gerne mit einem normalen Helm spielen», verriet Hofmann, «weil man sich schon eher auf den Topskorer konzentriert.» Der gelbe Kopfschutz gebe ihm aber auch einen Motivationsschub.

Er hat es geschafft, dass du als junger Spieler volles Vertrauen hast und alles riskierst.

Er hat die Tore nötig

Es ist nicht die erste torreiche Saison des 27-Jährigen. Bereits für Lugano hatte er letzte Saison 51 Punkte gesammelt, davor 39. Hofmann definiert sich stark über seine Treffer. «Ich brauche diese Tore. Es hilft der Mannschaft, aber vor allem auch mir selber.»

Vor seiner Zeit in Lugano hatte Hofmann 3 Saisons in Davos unter Arno del Curto gespielt. «Er hat mir alles beigebracht. Nach ihm war ich ein total anderer Spieler», schwärmt er heute. «Das Wichtigste war seine Motivation: Er hat es geschafft, dass du als junger Spieler volles Vertrauen hast und alles riskierst.»

Aus dieser Zeit stammt auch sein wohl legendärstes Interview: Kurz vor seinem Weggang ins Tessin crashte Del Curto ein Interview Hofmanns und bedrängt diesen vor laufender Kamera (im Spass), seine Beweggründe zu nennen. «Das war schon schwierig. Ich hatte zuvor gerade das Spiel in der Overtime entschieden und war zufrieden – und dann kam das», meint Hofmann lachend.

Sollte Carolina anklopfen ...

Nun strebt Hofmann mit Zug den ersten Meistertitel des Klubs seit über zwei Jahrzehnten an. Speziell: Obwohl er 2011 von den Carolina Hurricanes in der 4. Runde gedraftet worden war und zu den besten Schweizer Stürmern gehört, liess sich der gebürtige Neuenburger keine NHL-Ausstiegsklausel in den Vertrag einbauen.

«Der NHL-Traum lebt natürlich weiter», so Hofmann. «Sollte etwas Konkretes aus Amerika kommen, werde ich mit Reto Kläy (Sportchef in Zug, d. Red.) sicher darüber reden können.» Die fehlende Klausel sei auch ein Statement, dass er voll und ganz für den EVZ einstehe.

