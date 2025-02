Zum ersten Mal in dieser Saison gingen die Luganesi in der heimischen Corner Arena in die Overtime. Und diese ging prompt glücklich aus: Nach starker Vorarbeit von Calvin Thürkauf traf Lugano-Topskorer Luca Fazzini mit seinem 20. Saisontor zur Entscheidung. Das 2:1 gegen die ZSC Lions fiel 38 Sekunden vor der Ablauf der Zeit.

Damit holte Lugano auch gleich den ersten Sieg in einer Verlängerung im vierten Versuch in dieser Spielzeit. Fast noch erlösender: Die Tessiner bezwangen den amtierenden Meister erstmals wieder seit Ende Oktober 2023 oder fünf Partien.

Ungewolltes «Lupfer-Tor» von Sekac

Dabei beanspruchte Lugano im 1. Drittel gleich doppelt Glück:

7. Minute : Nach einer Rettungsaktion von Lugano-Verteidiger Mirco Müller auf der Linie pfeifen die Unparteiischen die Partie ohne ersichtlichen Grund ab. Der Zürcher Denis Malgin trifft Sekundenbruchteile später in die Maschen. Sein Treffer zählt aber nicht.

: Nach einer Rettungsaktion von Lugano-Verteidiger Mirco Müller auf der Linie pfeifen die Unparteiischen die Partie ohne ersichtlichen Grund ab. Der Zürcher Denis Malgin trifft Sekundenbruchteile später in die Maschen. Sein Treffer zählt aber nicht. 11. Minute: Jiri Sekac scheitert mit einem Nachschuss an ZSC-Goalie Simon Hrubec. Den erneuten Abpraller trifft der Tscheche dann nicht wunschgemäss, zirkelt den Puck so aber ungewollt über den Schoner seines Landsmannes und zum 1:0 ins Tor.

Die Lions reagierten 5 Minuten später in der Person von Yannick Zehnder: Der Stürmer drückte die Scheibe nach einem Durcheinander im Slot zum 1:1 über die Torlinie. In der Folge waren die Luganesi spielbestimmend, ein weiterer Treffer wollte bis in die Overtime aber nicht mehr fallen.

Die National League verabschiedet sich damit in eine kurze Pause, in der für die Schweizer Nati die Euro Hockey Tour ansteht. Am Dienstag in einer Woche (11.2.) geht es weiter. Lugano (gegen Genf) und der ZSC (in Biel) sind auswärts gefragt.

National League