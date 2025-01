Als 16. Spieler erreichte Dario Bürgler kurz vor Weihnachten die Marke von 1000 National-League-Partien. Der 38-Jährige heimste in seiner langen Karriere zwei Meistertitel mit Davos ein – und hat nun noch einen grossen Wunsch: die Playoff-Teilnahme mit Ambri. «Gerade in dieser tollen Halle wäre das wunderschön. Und daran arbeiten wir jetzt», sagt er.

Ambri habe in dieser Saison lange Phasen erlebt, in denen es schwierig gewesen sei. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch daneben, wie Bürgler durchblicken lässt: «Wir hatten Zeiten, in denen die Rollen in den hinteren Linien nicht akzeptiert worden sind. In denen die Rollen zu wenig dem entsprochen haben, was man selber erwartet hat. Das hat für Unzufriedenheit gesorgt.» In den letzten 2, 3 Wochen habe man aber einen «grossen Schritt vorwärts» gemacht und eine «gewisse Stabilität» gefunden.

Wichtig sei gewesen, dass man erkannt habe, «dass es am Ende nicht darum geht, wie man es gerne hätte, sondern was man aus dem macht, was man hat», führt Bürgler philosophisch aus. Auch auf dem Eis hätten die Auftritte in den letzten Wochen – in 7 von 10 Spielen im neuen Jahr konnte Ambri punkten – den Leventinern Selbstvertrauen verliehen.

Lugano unter Krupp im Hoch

13 Runden vor Schluss der Regular Season stehen die «Biancoblu» auf Rang 11 und damit in einem engen Play-In-Rennen («Pre-Playoff»-Runde der Plätze 7 bis 10) knapp im Hintertreffen. Bürgler erwartet, dass der Strichkampf bis zuletzt umkämpft sein wird. «Es ist deshalb umso wichtiger, dass wir jeden Abend Punkte einfahren», weiss er. Nach dem 2:4 am vergangenen Samstag gegen Lausanne am besten schon am Dienstag im Derby gegen Lugano.

Aber Vorsicht: Lugano, als 12. unmittelbar hinter Ambri klassiert, befindet sich seit dem Trainerwechsel von Luca Gianinazzi zu Uwe Krupp im Hoch. Vier von fünf Partien konnten die «Bianconeri» seither für sich entscheiden.

Bürgler freut sich dennoch auf das Duell mit seinem ehemaligen Klub: «Derbys sind immer spezielle Spiele. Es ist ein Privileg für mich, dabei zu sein. Die Stimmung ist immer unglaublich.» Noch unglaublicher wäre sie freilich bei einer Playoff-Teilnahme, der ersten seit 2018/19. Aber daran arbeiten Bürgler & Co. ja.

