Der 64-jährige Peter Jakob stieg 2009 als Präsident bei den SCL Tigers ein. Mit einem neuen Verwaltungsrat wendete er in extremis den Konkurs ab. In seine Amtszeit fällt die Stadionsanierung 2012, der Abstieg in die Zweitklassigkeit 2013 und der Wiederaufstieg 2015. Jakob führt in dritter Generation das global tätige Drahtseilunternehmen Jakob Rope Systems in Trubschachen.