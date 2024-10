Legende: Die Scheibe im letzten Moment auf die Backhand gezogen Lauri Pajuniemi erzielt im Mitteldrittel den Siegtreffer für Lausanne. Keystone/ SALVATORE DI NOLFI

Der Tabellenzweite Lausanne feiert in der National League einen 3:2-Auswärtssieg in Genf.

Im Berner Derby schlägt Langnau den SC Bern in der Verlängerung.

Es war ein unterhaltsames Léman-Derby, welches die Zuschauer in Genf zu sehen bekamen. Die Gäste starteten optimal und gingen bereits in der 2. Minute durch Michael Hügli in Führung. In der 11. Minute hiess es 2:0 für die Servettiens (David Sklenicka).

Im Mitteldrittel benötigte Genf genau 134 Sekunden, um die Partie auszugleichen. Zuerst traf Theodor Lennström erstmals für Servette (23.), ehe Sami Vatanen Lausanne-Keeper Kevin Pasche von der Grundlinie aus zwischen den Beinen erwischte (25.). Später scheiterte Vatanen am Pfosten und Lauri Pajuniemi traf im Gegenzug mit einem schönen Move zum entscheidenden 3:2 für Lausanne (32.).

Rohrbach lässt Tigers jubeln

Im Derby zwischen den SCL Tigers und dem SC Bern fiel der 1. Treffer erst in der 38. Minute. Aleksi Saarela stellte mit seinem schon 8. Saisontreffer im Powerplay auf 1:0. Der SCB antwortete prompt: 68 Sekunden später gelang Louis Füllemann das 1:1.

So ging die Partie in die Verlängerung, wo Waltteri Merelä wegen Beinstellens auf die Strafbank musste. Das fällige Powerplay nutzten die Tigers in der Person von Dario Rohrbach zum 2:1-Siegtreffer (64.).