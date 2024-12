Der Turnaround ist erst einmal geglückt: Nach vier Niederlagen in Serie hat Lugano am Mittwochabend in der National League zum Siegen zurückgefunden. Mit dem 2:0 im Direktduell überholten die Tessiner die Rapperswil-Jona Lakers in der Tabelle und sind nun immerhin nur noch Drittletzter.

Passend zum Thema National League am Mittwoch Lugano gewinnt Krisenduell – Kovar lässt Zug jubeln

Lugano hatte am Mittwochmorgen bekanntgegeben, dass Antti Törmänen bis Ende Saison neu als Berater beim Klub einsteigt. Hat die Ernennung also schon erste Früchte getragen? «Es ist sicher eine gute Idee von unserem Board. Er ist nicht nur für den Trainer da, sondern auch für uns Spieler», meinte Calvin Thürkauf nach der Partie.

Neue Energie in der Garderobe

Persönlich kenne er den Finnen lediglich aus dessen Bieler Zeit als Coach des Gegners. Der erste Eindruck ist aber positiv: «Er hat grosse Erfahrung und bringt eine andere Energie in die Garderobe. Das wird uns allen helfen.»

In erster Linie verantwortlich für die spielerische und taktische Ausrichtung bleibt indes Trainer Luca Gianinazzi. Und dieser fand gegen die Lakers nach zuletzt 20 Gegentoren in vier Partien wieder das richtige Mittel. «Wir haben uns alle zu Herzen genommen, defensiv mehr zu arbeiten. Wir haben uns mehr in Schüsse geworfen und hart hinter dem Tor gearbeitet», so Thürkauf.

National League